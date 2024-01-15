Малышева объяснила, чем полезна соль для ванн Малышева заявила о пользе соли для ванн для борьбы с воспалениями на коже

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Соли для ванн могут помочь избавиться от воспалений на коже, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что морская соль обладает дезинфицирующим и очищающим эффектом. Мнение о том, что соли для ванн помогают лучше расслабиться, является мифом, отметила врач.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что расслабляющее воздействие на человека оказывает не соль для ванн, а сама горячая ванна. Она способствует снижению уровня гормона стресса в организме, а также помогает снизить артериальное давление за счет расширения сосудов. Соли для ванн же необходимы для вытягивания гноя из очагов воспаления, расположенных на поверхности кожи. При этом врачи подчеркивают, что в ванну нужно насыпать одну или две пачки соли. Отмечается, что английская соль обладает другими свойствами.

Наружный эффект английской соли точно такой же, но вот внутренний эффект совсем другой. Доказано, что это средство против запора. Английская соль удерживает жидкость в просвете толстого кишечника, размягчая стул, — уточнил врач-иммунолог Андрей Продеус.

Малышева ранее рассказала, какие продукты необходимы для поддержания хорошего настроения и улучшения качества сна. По ее словам, такими свойствами обладают продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, являющуюся предшественником гормона счастья.