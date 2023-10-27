Малышева объяснила, чем полезна китайская капуста Малышева назвала китайскую капусту полезной для кровеносной системы

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Китайская капуста занимает второе место в рейтинге самых полезных продуктов для здоровья, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, она содержит в себе витамины, способствующие заживлению ран и обновлению эритроцитов. При этом отмечается, что китайская капуста отличается низкой стоимостью.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что в день рекомендуется употреблять не меньше 500 граммов китайской капусты. Ее можно есть как в сыром виде, так и добавив ее в салат. Отмечается, что в состав китайской капусты входит витамин К. Это вещество активирует особый механизм, отвечающий за свертываемость крови. Таким образом, при достаточном содержании витамина К в организме раны затягиваются значительно быстрее.

Второе вещество — это витамин В9. Он участвует в кроветворной функции, создании нашего эритроцита. А эритроцит содержит железо, переносящее кислород во все ткани нашего организма. Если эритроцитов не будет, наступят кислородное голодание и анемия, — рассказал Коновалов.

Елена Малышева ранее перечислила самые полезные свойства кураги. По ее словам, она содержит в себе калий, необходимый для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы. Кроме того, употребление кураги способствует профилактике образования тромбов в сосудах.