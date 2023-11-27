Малышева объяснила, чем полезен массаж Малышева заявила о пользе массажа для профилактики мигрени

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Частые сеансы массажа могут положительно влиять на здоровье, способствуя профилактике мигрени, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это было доказано по результатам научных исследований, проводившихся в США. Помимо профилактики мигрени, массаж также полезен для снятия боли в районе поясницы.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что особую пользу несет массаж шейно-воротниковой зоны. Согласно результатам научных исследований, два сеанса массажа в неделю на протяжении шести недель оказывают на организм человека такой же эффект, как и бета-блокаторы или препараты для профилактики мигрени. В свою очередь врач-офтальмолог Михаил Коновалов отмечает, что массаж полезен для снятия неспецифической боли в области поясницы. Малышева рекомендует россиянам ответственно подходить к выбору специалиста и отдавать предпочтение массажистам, получившим образование реабилитолога, медбрата или медсестры.

Попросите диплом. Это должен быть как минимум человек со средним специальным медицинским образованием или высшим спортивным образованием, — уточнила она.

Врач-реабилитолог Николай Мавричев ранее заявил, что медицинский массаж является одним из эффективных способов профилактики инсульта. По его словам, данная процедура помогает снять напряжение внутренних органов и улучшить их функционирование.