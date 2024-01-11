Малышева объяснила, чем полезен «драконий чай» Малышева заявила о пользе «драконьего чая» для профилактики рака груди

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление так называемого драконьего чая способствует снижению риска развития рака груди и толстой кишки, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, польза данного напитка заключается в наличии антиоксидантов в его составе. Кроме того, чай оказывает психостимулирующее воздействие на организм за счет кофеина.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что «драконий чай» — это разновидность зеленого чая. Он содержит в себе катехины — мощные антиоксиданты, помогающие организму бороться с негативным влиянием свободных радикалов. Особую полезны катехины для глаз, так как они способствуют профилактике образования катаракты. В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что употребление трех чашек зеленого чая в день помогает снизить риск развития рака.

Эпигалокатехины снижают риски развития рака груди на 20%, еще на 30% снижаются риски развития колоректального рака, — уточнил он.

Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что «драконий чай» полезен для мозга. Он оказывает на него психостимулирующее воздействие, снижая риск развития депрессивных состояний. Кроме того, зеленый чай уменьшает риск атеросклероза и инсульта.

Малышева ранее рассказала, чем полезен безалкогольный глинтвейн. По ее словам, данный напиток также содержит в себе антиоксиданты, которые помогают защититься от катаракты. Одним из важнейших ингредиентов глинтвейна является гвоздика, уточнила она.