Малышева объяснила, чем опасны термокружки Малышева предупредила об угрозе рака при употреблении напитков из термокружек

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Употребление горячих напитков из термокружек может привести к развитию рака пищевода, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это было доказано по результатам исследования, проведенного в Иране. Вместе с тем Малышева подчеркнула, что опасным является именно неаккуратное использование термокружек, сами они не оказывают вреда.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что россиянам следует с осторожностью пить напитки из термокружки. Это обусловлено тем, что чай или простая вода температурой выше 60 градусов может обжечь пищевод, что повышает риск развития рака в восемь раз. Однако этого можно избежать, если правильно подобрать термокружку. Врач-иммунолог Андрей Продеус утверждает, что существуют термокружки со встроенным датчиком температуры, которые позволяют не обжечься при употреблении жидкости.

[Видеть температуру] очень важно, знать, какая температура у напитка, чтобы вы могли не обжечься. Тем более с учетом того, что мы пьем небольшими глотками, — уточнил он.

Также Продеус рекомендует отдавать предпочтение термокружкам с дозаторами, не позволяющими пить жидкость большими глотками. По его словам, это позволяет избежать попадания микробов в контейнер. Лучше всего сохраняют тепло пластиковые термокружки, последнее место занимают металлические.

В термокружках можно хранить разную жидкость, в том числе зеленый чай и растворимый кофе. По словам Малышевой, эти напитки помогают снизить артериальное давление, так как они содержат в себе кофеин. Это вещество обладает мочегонным и психостимулирующим эффектами.