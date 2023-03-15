Малышева объяснила, чем опасны металлические оправы для очков Малышева: металлические оправы для очков могут вызывать контактный дерматит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Металлические оправы для очков часто содержат никелевый сплав, который вызывает контактный дерматит, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в таком случае через полчаса ношения очков возникает боль.

Телеведущая уточнила, что при дискомфорте нужно обратиться к врачу, чтобы проверить наличие реакции на никель. Если дерматит подтвердится, можно надеть на дужки пластиковые или силиконовые защитные колпачки, чтобы не менять оправу.

Ранее Малышева предупредила о развитии воспаления век или конъюнктивита при ношении очков для зрения. По словам телеведущей, чаще всего к проблемам приводит стафилококк, который живет на коже, но может легко попасть на слизистую.

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