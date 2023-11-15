Малышева объяснила, чем опасны крысы и как с ними бороться Малышева предупредила об угрозе заражения бешенством при укусе крысы

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Крысы — опасные вредители, укус которых может привести к смерти человека, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, крысы являются переносчиками бешенства, мышиной лихорадки, туляремии и лептоспироза. Лучшим способом борьбы с вредителями является обращение к дератизаторам, специализирующимся на их отлове.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что бешенство — это самое опасное заболевание, которое может возникнуть при укусе крысы. Если пострадавшему человеку не сделать специальную прививку, вероятность летального исхода составляет 100%. Главным признаком заражения «крысиной» инфекцией является увеличение лимфатических узлов. Кроме того, у таких пациентов может наблюдаться геморрагическая сыпь.

Тиф, болезнь крысиного укуса и мышиная лихорадка с почечным синдромом характеризуются тем, что иммунные комплексы поражают сосуд. Сосуд становится дырявым, кровь выходит наружу, возникает геморрагическая сыпь, — уточнил Продеус.

В свою очередь врач-офтальмолог Михаил Коновалов уточнил, что присутствие крыс в доме можно обнаружить по появлению крысиных фекалий, внешне напоминающих семечки. Кроме того, на него указывает недоеденная еда, погрызенные углы и мебель. Эксперты рекомендуют рассыпать отраву в доме, использовать ультразвуковые отпугиватели, а также специальные ловушки. При этом отраву следует использовать аккуратно, так как она может представлять опасность для домашних животных. В случае если эти способы не помогают избавиться от крыс, рекомендуется обратиться к дератизаторам. Такие компании должны обладать соответствующей лицензией.

Как сообщалось ранее, жители Красноярского края пожаловались на нападение крыс на людей. В региональном управлении Роспотребнадзора уточняют, что было зафиксировано 10 подобных инцидентов. Управляющим компаниям Красноярского края поручено провести комплекс дератизационных работ.