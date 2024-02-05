Малышева объяснила, чем опасно повышение С-реактивного белка Малышева назвала повышение С-реактивного белка признаком ревматоидного артрита

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Повышение уровня С-реактивного белка (СРБ) в организме может указывать на развитие опухолей и аутоиммунных заболеваний, в том числе ревматоидного артрита, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, его повышение также характерно для пациентов, страдающих от ангины, бронхита и других бактериальных инфекций.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что С-реактивный белок — это один из древнейших биологических маркеров воспалений, встречающийся у млекопитающих. Он помогает организму распознавать бактерии и умершие клетки, нейтрализовывать их, а затем удалять. Повышение С-реактивного белка при ангине, бронхите и других заболевания является вариантом нормы. Подозрение должно вызывать повышение СРБ, которое не сопровождается ухудшением самочувствия.

Воспаление может быть скрытым. Например, это признак аутоиммунного заболевания. Второе — стоматологическое, гинекологическое воспаление, — объяснила Малышева.

Продеус также уточнил, что существует особый тип определения С-реактивного белка — высокочувствительный. Он позволяет выяснить предрасположенность человека к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Согласно результатам научных исследований, уровень СРБ от 1 до 3 мг/л указывает на средний риск таких заболеваний, а уровень СРБ выше 3 мг/л — на повышенный.

Малышева ранее рассказала, чем полезны продукты с холином. По ее словам, они способствуют улучшению работы нервной системы, так как холин участвует в синтезе ацетилхолина. Данное вещество необходимо для передачи нервных импульсов в центральную нервную систему.