Малышева объяснила, чем опасно повышение и понижение уровня глюкозы Малышева предупредила о риске необратимой слепоты при повышении глюкозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение уровня глюкозы в крови может привести к необратимой слепоте, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, «засахаривание» организма вредит мелким сосудам, выстилающим глазное дно. Это свойство помогает врачам-офтальмологам выявлять сахарный диабет на ранних стадиях его развития.

Врачи напомнили, что норма глюкозы составляет от 3,3 до 6,1 ммоль/л. Превышение данного показателя может свидетельствовать о сахарном диабете. Это заболевание опасно тем, что сахар в крови начинает повреждать сосуды, способствуя образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, он повреждает и мелкие сосуды, что приводит к необратимой слепоте.

Сначала страдают мелкие сосуды, затем появляются кровоизлияния, и зрение ухудшается радикально. К сожалению, сахарный диабет — это причина потери зрения № 1, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус предупредил, что повышенная глюкоза негативно влияет на иммунитет. Она снижает защиту организма от инфекций и раковых клеток. Снижение уровня сахара в крови же может привести к гипогликемической коме, так как сахар необходим для работы головного мозга.

Врач-диетолог Ирина Писарева ранее предупредила россиян об опасности хлеба из рафинированной муки. По ее словам, такие продукты противопоказаны пациентам с сахарным диабетом и непереносимостью глютена. Кроме того, его не следует есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом.