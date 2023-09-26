Малышева объяснила, чем опасна опавшая листва Малышева предупредила об угрозе развития аллергии на опавшую листву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью некоторые россияне начинают страдать от аллергии, что связано с активным опаданием листвы, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Со временем аллергия может перейти в бронхиальную астму, требующую лечения с ингаляторами, содержащими гормоны. Также она может спровоцировать развитие ринита и конъюнктивита.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что аллергию вызывает не сама листва, а грибки, живущие в ней. Они выделяют споры, которые при попадании в носоглотку способны вызывать отек слизистой. Кроме того, споры вызывают зуд в глазах.

Споры и грибы не погибают даже в прохладную погоду. Они живут себе спокойно, поэтому в опавших листьях огромное количество грибков, — уточнил он.

В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман предупредил россиян об опасности костров. По его словам, в процессе сжигания листвы в дыме образуются частицы, которые вызывают раздражение легких. Однако их опасность заключается не в этом, а в их способности активировать свертывающую систему крови. В конечном счете это приводит к образованию тромба и инфаркту миокарда.

Тромбик может образоваться в сосуде сердца. Во время нахождения в зоне лесных пожаров или в области, где жгут листья, есть шанс получить инфаркт, — заявил он.

Елена Малышева ранее рассказала, какую опасность может представлять посуда из бамбука. По ее словам, такую посуду нельзя нагревать, так как она выделяет вещества, способствующие образованию камней в почках. В остальном же она считается безопасной для здоровья.