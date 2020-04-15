Малышева объяснила большое количество больных коронавирусом в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/bef7dff2-7f29-11ea-b5ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокая плотность населения в Нью-Йорке помогла коронавирусной инфекции быстро распространиться по городу, заявила заслуженный врач России Елена Малышева.

Она напомнила, что в этом американском городе проживает 8 миллионов человек, которые не сидят дома, разнося инфекцию. Каждый четвёртый тест на коронавирус делается в Нью-Йорке, а это тоже негативно влияет на ситуацию.

Кроме того, жители этого мегаполиса страдают от ожирения и избыточного веса. Эти факторы негативно влияют на течение болезни, вызванной COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус постоянно меняется, однако появление у него более опасных мутаций невозможно. Об этом заявил кандидат биологических наук Кирилл Шаршов. Он пояснил, что высокая летальность является для вируса эволюционным тупиком, именно поэтому его мутации не станут опаснее для человека.