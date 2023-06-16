Малышева назвала способ отрастить длинные и густые волосы Малышева посоветовала употреблять цинк и железо для ускорения роста волос

Фото: Shutterstock

Для того чтобы отрастить длинные и густые волосы, нужно употреблять цинк и железо, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что эти микроэлементы помогают укрепить волосяной фолликул и ускорить рост волос.

Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что цинк играет важную роль в улучшении кровотока, что необходимо для укрепления фолликула, который гарантирует ускорение роста здоровых волос.

Цинк необходим для формирования коллагена. Тем самым, употребляя продукты богатые цинком, мы улучшаем с одной стороны кожу, с другой стороны — кровоснабжение, — сказал врач.

Малышева добавила, что железо способствует выработке эритроцитов, которые переносят кислород, в том числе питая волосяные луковицы.

По словам телеведущей, наиболее богата железом гусиная печень, в 100 граммах которой содержится две суточные нормы. Получить достаточное количество цинка можно из устриц — в 100 граммах содержатся три суточные нормы.

Ранее стилист по прическам Елена Лукьянова посоветовала принимать витамины для отращивания длинных волос. Необходимо также делать массаж головы для усиления циркуляции крови. По словам эксперта, это стимулирует рост волос.