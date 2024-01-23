Малышева назвала самый эффективный вид увлажнителей воздуха Малышева заявила об эффективности ультразвуковых увлажнителей воздуха

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Ультразвуковые увлажнители воздуха являются единственными эффективными устройствами для повышения уровня влажности в помещениях, так как эффективность других видов увлажнителей не доказана, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. При этом она подчеркнула, что увлажнители необходимо выбирать, ориентируясь на квадратуру квартиры или дома.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов напомнил, что всего существует четыре вида увлажнителей воздуха: паровые, дисковые, ультразвуковые и обычные испарители. Ультразвуковые увлажнители воздуха имеют специальную мембрану, которая создает высокочастотные колебания и создают взвесь. Впоследствии именно она попадает в воздух и увлажняет его. Как утверждает врач-иммунолог Андрей Продеус, ученым удалось доказать эффективность только данного вида увлажнителей.

Ультразвуковой увлажнитель реально дает возможность поднять влажность в помещении, однако его емкость не должна высыхать. Приток жидкости должен быть постоянным, устройство выключать нельзя, — заявил он.

Вместе с тем отмечается, что в помещении важно поддерживать высокую влажность. Это обусловлено тем, что вирусы и другие возбудители инфекции в каплях быстрее оседают вниз. Кроме того, сухой воздух вреден для носовой полости, так как из нее перестают выводиться бактерии.

Малышева ранее объяснила, как выбрать лучший увлажняющий крем для защиты кожи зимой. По ее мнению, лучшими являются средства с мочевиной. Это обусловлено тем, что они отличаются высокой эффективностью и низкой стоимостью.