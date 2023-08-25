Малышева назвала самый безопасный вид электрических чайников Малышева назвала чайники из боросиликатного стекла самыми безопасными

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Многие россияне ежедневно используют электрические чайники, не догадываясь, что некоторые их виды могут представлять опасность для организма, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особое значение имеет материал, из которого он изготовлен.

Коллега Малышевой, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов, подчеркнул, что самым распространенным видом чайников являются пластмассовые чайники. Они же являются и одним из самых вредных видов бытовой техники. Это связано с тем, что в процессе кипячения в воде появляются микрочастицы пластика, которые поглощаются организмом в процессе питья.

Насколько эти частицы опасны, конечно, будет видно в будущем. Но мы понимаем, что микропластика мы потребляем много. Это не самый лучший чайник, он отживает свой век, — рассказал он.

Потенциально опасными также могут быть керамические чайники. Согласно результатам научного исследования, проведенного в 2017 году, чайники с краской могут содержать в себе тяжелые металлы, в частности свинец и кадмий. При этом обычные белые керамические чайники не представляют вреда для здоровья, так как в них таких металлов нет.

Металлические чайники также широко распространены в России. По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, они изготавливаются из нержавеющего материала с добавлением хрома и никеля. Безопасными считаются чайники, в которых соблюдается пропорция этих материалов: 18/8 или 18/10. В случае превышения концентрации никеля, он может попасть в воду при кипячении. Также такие чайники вредны для людей, страдающих от аллергии на никель.

Лучшим видом чайников оказались чайники из боросиликатного стекла — нейтрального небьющегося материала. Они безопасны для здоровья и способны удерживать тепло на протяжении долгого времени. Малышева также отметила, что лучшие модели таких чайников должны быть оснащены индикатором температуры.

Елена Малышева ранее назвала самую опасную диету в мире. По ее словам, ею оказалась безглютеновая диета. Ее соблюдение способствует развитию рака толстого кишечника, анемии, а также остеопороза.