Малышева назвала Россию островом свободы

Теледоктор Елена Малышева считает Москву и Россию островом свободы. Такое мнение она высказала в разговоре о новом сезоне её программы «Жить здорово!» после возвращения на родину из США.
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Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы, — заявила Малышева, говоря о тестировании на COVID-19.
Телеведущая пояснила, что в Россию спокойно пускают всех желающих после предъявления анализа на коронавирус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева, которая в конце августа вернулась из долгой поездки в США, опубликовала в Instagram видео, где поделилась впечатлениями от Москвы. Она восхитилась толпами людей, которые гуляют по городу без масок. По её словам, в российской столице чувствуется жизнь «с людьми» и «неземная красота».
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