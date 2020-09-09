Малышева назвала Россию островом свободы

https://static.news.ru/photo/72fc34ea-5f27-11e9-b63e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева считает Москву и Россию островом свободы. Такое мнение она высказала в разговоре о новом сезоне её программы «Жить здорово!» после возвращения на родину из США.

Выпуск опубликован на YouTube.

Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы, — заявила Малышева, говоря о тестировании на COVID-19.

Телеведущая пояснила, что в Россию спокойно пускают всех желающих после предъявления анализа на коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева, которая в конце августа вернулась из долгой поездки в США, опубликовала в Instagram видео, где поделилась впечатлениями от Москвы. Она восхитилась толпами людей, которые гуляют по городу без масок. По её словам, в российской столице чувствуется жизнь «с людьми» и «неземная красота».