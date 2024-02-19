Малышева назвала простой тест, который укажет на риск инфаркта Малышева назвала повышение тропонина в крови признаком возникновения инфаркта

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Риск возникновения инфаркта можно определить в домашних условиях с помощью аптечного теста на тропонин, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, в случае повышения тропонина в организме рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к врачу, так как оно представляет смертельную опасность.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что тропонин — это белок, который отражает процесс разрушения сердечной мышцы. Чаще всего ее разрушение связано с инфарктом миокарда, однако этому могут поспособствовать другие опасные состояния. Точный диагноз можно поставить лишь после обследования у специалиста. Согласно результатам научных исследований, при уровне тропонина, превышающем 12 нг/л у мужчин и 10 нг/л у женщин, риск возникновения инфаркта оценивается как высокий. Измерить уровень этого белка в организме можно как в клинике, так и в домашних условиях с помощью специального теста.

Инфаркт может быть молчаливым, бессимптомным. А тропонин при этом высокий, — рассказала Малышева.

Врач-терапевт Виктория Иванова ранее предупредила об опасности чрезмерного употребления жареной пищи. По ее словам, оно может привести к развитию онкологических заболеваний, сахарного диабета, цирроза печени, а также атеросклероза.