Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева отметила, что рафинированные углеводы, которые содержатся в сладостях, белом хлебе и рисе, могут привести не только к серьёзным проблемам со здоровьем, но и к бессоннице.
Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется лёгкой мелочью на фоне более серьёзных проблем со здоровьем, — поделилась теледоктор в интервью URA.RU.
По словам эксперта, глюкоза быстро всасывается в кровь. Если человек её не израсходует, то она превратится в жир. Она добавила, что можно употреблять рафинированные углеводы, но только небольшими порциями.
Ранее американские учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили в ходе исследования продукты, которые вызывают бессонницу. Исследователи выяснили, что отказавшись от продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, человек может улучшить качество сна и избавиться от бессонницы, писал NEWS.ru.