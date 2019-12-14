https://static.news.ru/photo/c4b7d56e-1e6c-11ea-a452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева отметила, что рафинированные углеводы, которые содержатся в сладостях, белом хлебе и рисе, могут привести не только к серьёзным проблемам со здоровьем, но и к бессоннице.

Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется лёгкой мелочью на фоне более серьёзных проблем со здоровьем, — поделилась теледоктор в интервью URA.RU .

По словам эксперта, глюкоза быстро всасывается в кровь. Если человек её не израсходует, то она превратится в жир. Она добавила, что можно употреблять рафинированные углеводы, но только небольшими порциями.

Ранее американские учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили в ходе исследования продукты, которые вызывают бессонницу. Исследователи выяснили, что отказавшись от продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, человек может улучшить качество сна и избавиться от бессонницы, писал NEWS.ru.