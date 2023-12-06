Малышева назвала неожиданную причину развития ожирения Малышева связала развитие ожирения с состоянием кишечной микрофлоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Состояние микрофлоры кишечника может влиять на вероятность развития ожирения, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это зависит от соотношения бактерий, называющихся фирмикутами и бактероидами. По ее словам, фирмикуты питаются углеводами и сахарами, в то время как бактероидам требуется более полезная пища. Однако бактероиды — «скромные» бактерии, которые не требуют такие продукты, отмечает она.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что фирмикуты требуют от человека употреблять сладкие продукты и выпечку, что способствуют набору лишнего веса. Большое количество бактероидов же помогает человеку выглядеть более стройно, однако они ничего не требуют. Чтобы увеличить число бактероидов, врачи рекомендуют употреблять кукурузные отруби, зелень, а также йогурты с лактобактериями. Нарушение диеты же способствует размножению «вредных» фирмикутов.

Бактероиды никаких сигналов организму не подают, они не говорят «Хочется йогурта». Их полностью забивают фирмикуты, требующие булки и круассаны. Они активны и они серьезно влияют на пищевое поведение, — уточнила Малышева.

Врач-нутрициолог Дарья Русанова ранее рассказала, как избежать переедания в новогодние праздники. Она советует россиянам не готовить слишком много еды для праздничного стола, а также следить за изменением вкуса еды. По ее словам, изменение вкуса — это сигнал, который отправляет организм в случае переедания.