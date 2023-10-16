Малышева назвала неочевидный признак развития рака яичников Малышева назвала повышение белка СА-125 признаком рака яичников

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Диагностировать рак яичников, матки и молочных желез можно с помощью анализа на онкомаркер CA-125 (Cancer Anitgen-125), рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, уровень этого белка в организме повышается при разрушении поверхностных клеток эпителия, вызванном образованием опухолей.

Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что норма CA-125 составляет от 0 до 35 ме/мл. При онкологических заболеваниях его уровень может подняться в десятки тысяч раз. В случае повышения нормального уровня CA-125 в крови Продеус рекомендует пройти ряд обследований. В частности, пациенту необходимо пройти УЗИ брюшной полости, матки и яичников. Это позволит не только обнаружить опухоль, но и метастазы. При нормальном уровне СА-125 Продеус советует сдать повторный анализ на онкомаркер на следующий год.

Я считаю, что сдавать онкомаркеры раз в год однозначно стоит. По крайней мере ты будешь знать, если у тебя повышенные риски. Сейчас многие онкологические заболевания лечатся эффективно, если они находятся на раннем этапе. Это не то, что 30 лет назад. Тогда мы распознавали рак на третьей и четвертой стадии, когда выживаемость низкая, — объяснил иммунолог.

Онколог Иван Карасев ранее назвал первые признаки развития рака. По его словам, такие заболевания сопровождаются болевыми ощущениями. Другими симптомами также могут являться нарушения работы желудочно-кишечного тракта и изменение состояния кожного покрова.