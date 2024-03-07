Малышева назвала неочевидную причину онемения лица Малышева: онемение лица может быть связано с развитием невриномы

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Образование опухоли слухового нерва, называемой невриномой или шванномой, может вызывать онемение лица, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, невринома негативно влияет на качество слуха, а также вызывает проблемы при ориентации в пространстве.

Врач-нейрохирург Павел Иванов отметил, что невринома — это доброкачественная опухоль, которая сопровождается рядом характерных симптомов. В частности, пациенты с этой опухолью жалуются на шум и свист в ушах. В некоторых случаях они также сталкиваются с частичным онемением лица, так как опухоль задевает лицевой нерв. Малышева сравнила данное явление с «обесточиванием».

Из-за того, что рядом был лицевой нерв, половину лица в прямом смысле обесточили, — заявила она.

Врач-остеопат Владислав Воробьевский ранее заявил, что неправильный прикус может быть связан с плоскостопием, заболеваниями пищеварительной системы, а также с состоянием височно-нижнечелюстного сустава и скуловой кости. При этом специалист отметил, что зубочелюстная система тесно связана с позвоночником. По этой причине неправильный прикус может оказать влияние на опорно-двигательный аппарат.