Малышева назвала лучшую диету для похудения Малышева: лучшей диетой для потери веса является Weight Watchers

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Лучшей диетой для потери веса в мире считается Weight Watchers («Наблюдатели за весом»), рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при такой системе питания не придется отказываться от любимых продуктов.

Согласно диете, все продукты оцениваются в разное количество баллов исходя из соотношения белков, жиров и углеводов. Также для каждого человека рассчитывается лимит баллов, которые он может набрать за день.

Какая-то группа продуктов — 0 баллов, такая-то — 10 и выше баллов. И было понятно, что, например, по весу, росту ты должен набрать, предположим, 24 балла. <…> Ты ешь то, что ты хочешь, подсчитывая баллы, — сказала Малышева.

Она уточнила, что на такой системе питания легко поддерживать вес, а худеющие могут потерять около 18 килограммов за год.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, что снижение веса во время поста происходит за счет потери мышечной ткани, а не жировой, что означает, что килограммы быстро вернутся. Она также подчеркнула, что в целом относиться к посту, как к диете для похудения, неправильно.