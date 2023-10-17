Малышева назвала главные отличия костей мужчин и женщин Малышева назвала кости мужчин более долговечными

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Костно-мышечная система у мужчин и женщин значительно отличается, что обусловлено воздействием эстрогена и тестостерона на их организм, объяснила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, кости мужчин отличаются долговечностью, так как их организм способен вырабатывать тестостерон до конца жизни.

Малышева объяснила, что у женщин кости остаются прочными вплоть до 50 лет. У женщин старшего возраста они становятся более хрупкими, так как эстроген начинает вырабатываться в меньшем количестве. У мужчин же за прочность костей отвечает тестостерон, вырабатывающийся неизменно вплоть до конца жизни. Кроме того, кости у мужчин растут дольше, поэтому обычно они выше женщин. Связки и мышцы у женщин и мужчин токже отличаются.

У женщин связки гораздо более тягучие и растяжимые, чем у мужчин. Это связано с тем, что раз в месяц, во время менструального цикла, желтое тело начинает вырабатывать прогормон релаксин, — уточнила Малышева.

У мужчин же отсутствует этот гормон, поэтому их связки растягиваются меньше. Это приводит к дополнительным травмам и повреждениям. Однако у мужчин есть преимущество по мышечной массе, отмечают врачи. Мышцы могут занимать около 50% общей массы тела мужчины, в то время как у самых натренированных женщин они не могут превысить отметку в 30%.

Малышева ранее перечислила основные отличия женской сердечно-сосудистой системы от мужской. По ее словам, активная выработка эстрогена способствует расширению сосудов у женщин, что делает организм более устойчивым к инфарктам и инсультам.