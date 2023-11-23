Малышева назвала герпес главной пандемией XXI века

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Около 100% населения земли живут с вирусом герпеса, при этом у 80% зараженных он проявляется периодически, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее мнению, человечество в XXI веке столкнулось с настоящей пандемией этого вируса. При этом он может представлять серьезную опасность для здоровья, так как некоторые его разновидности, такие как опоясывающий герпес, вызывают невыносимую боль.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что существует не менее пяти видов герпеса. Герпес первого типа проявляется на носу или губах, герпес второго типа — в районе половых органов. Третий тип герпеса — это ветрянка и опоясывающий герпес, также известный как herpes zoster. Четвертым и пятым типом герпеса являются цитомегаловирусная инфекция и вирус Эпштейна-Барр. Отмечается, что в организме каждого человека есть вирус герпеса, однако он удерживается иммунной системой. Когда защита ослабевает, он начинает «спускаться» по нервным клеткам. Отсутствие лечения герпеса может привести к тяжелым последствиям.

Активация вируса герпеса в три раза увеличивает вероятность быстрого наступления болезни Альцгеймера. Суть болезни заключается в наличии амилоидных бляшек, образующихся в центральной нервной системе. Этот процесс ускоряется при активации герпеса, — уточнил Продеус.

Малышева ранее рассказала, как иммунодефицит влияет на здоровье детей. По ее словам, они могут чаще сталкиваться с гнойными и бактериальными инфекциями. Выявить иммунодефицит позволяет обычный анализ крови.