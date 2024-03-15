Малыша-тюленя спасли благодаря собаке Во Владивостоке пес спас малыша-тюленя

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Во Владивостоке, гуляя со своим хозяином, пес обнаружил на берегу обессиленного детеныша тюленя. Мужчина укутал животное в плед и погрузил в машину, чтобы отвезти в специализированный центр «Тюлень» для дальнейшего лечения.

Как сообщили в центре, детеныш тюленя весит всего 12 килограммов, его возраст примерно 2 недели. Он был сильно обезвожен. Благодаря заботе специалистов тюлененок поправляется и вскоре будет готов к возвращению в море, начав свою самостоятельную жизнь.

Ранее в Самаре волонтеры спасли щенка, который провалился в канализацию. Местная жительница услышала жалобно скулившее животное и вызвала помощь. Питомец провалился в колодец у ТЦ «Мега», который был завален снегом. Неизвестно, сколько времени щенок провел в канализации. Животное отделалось испугом.

Также сообщалось, что в Москве жители обнаружили пять собак в доме на колесах, припаркованном недалеко от Бескудниковского бульвара. В Сеть попало видео, на котором видно, как животные выглядывают из окна прицепа и воют от беспомощности. На место прибыли полицейские.

Позже хозяйка собак все же объявилась и рассказала, что купила вагончик пару дней назад, но не для собак, а для путешествий. По ее словам, алабаи плохо прижились в квартире, поэтому сами попросились на природу, а бигль остался с ними. Москвичка уточнила, что четвертую собаку, дворняжку, подобрала по дороге и решила на какое-то время приютить у себя.