«Кормление» огня и работа на шахте: как живут малочисленные народы России

В России проживают более 300 тысяч представителей коренных, малых народов. Так называют этносы численностью менее 50 тысяч человек. Среди них больше всего ненцев (почти 45 тысяч), а меньше — кереков (жители Чукотского полуострова) — всего четыре человека. В Советское время многие традиции оказались утеряны. Национальные костюмы они сменили на пионерские галстуки и почти забыли родной язык. В начале XXI века малые народы стараются возродить свои обычаи, но сталкиваются со множеством проблем: от отсутствия финансирования собственных проектов до равнодушия молодого поколения к родной культуре. NEWS.ru пообщался с представителями редких этносов и узнал, как и чем они живут.

Шорцев сегодня насчитывается около 13 тыс. Большинство обитает в угольном крае России — Кемеровской области. Поэтому мужчины там заняты добычей и переработкой полезных ископаемых. Национальный язык народа — шорский, но основная часть его не знает. По оценкам представителей общин, говорят на родном наречии не более 10% шорцев. Зато традиционные обряды совершают многие, веря в силу духов.

Солистка Государственной филармонии Кузбасса берёт в руки национальный инструмент кай-комус, похожий на русскую балалайку, и заводит песню о шорских девушках. Красивых, мудрых и хозяйственных. У певицы три имени. Первое шорское — Чылтыс, второе русское — Ольга, третье — тайное. Его знают только близкие родственники. Шорцы верят, что, скрывая одно из имён, человека можно сделать невидимым для злых духов.

Вероника Воронцова/News.ru

Чылтыс живёт в небольшом городе Мыски в Кузбассе, работает в городском центре культуры. Напротив учреждения располагается церковь иконы Божией Матери Одигитрия. Иногда женщина заходит туда, чтобы помолиться и поставить свечку. После Чылтыс спешит домой, чтобы продолжить общение со Всевышним при помощи шаманских ритуалов. Один из самых известных обрядов шорцев — «кормление» огня. Он считается важным божеством, которое даёт тепло, пищу и свет. Огонь нужно регулярно задабривать, иначе духи перестанут помогать.

Женщина расстилает на стол белую скатерть и ставит красивую посуду. В тарелках — мясо, топлёное масло, сливки, молоко. Чем жирнее пища, которая попадает в огонь, тем больше будут довольны духи. Ещё один обычай, напоминающий христианские обряды, — разбрызгивание чая с молоком. Считается, что с помощью него духи утоляют жажду и становятся добрее.

Пересечение шорской и православной культур также случается в ночь с 18 на 19 января. Пока христиане отмечают Крещение, у шорцев в разгаре праздник охотников. Среди традиций этого дня — пострелять из ружья на улице и бить металлической ложкой по кастрюле. Обычай по понятным причинам в основном соблюдается только в сельской местности — в городе недовольные граждане могут и полицию вызвать.

Одно из заветных желаний Чылтыс — возрождение родной культуры. Это дело начал в 80-е годы её дед, сотрудник правоохранительных органов. В определённый момент мужчина стал интересоваться родной культурой и прививать её знакомым, друзьям, сослуживцам и внучке. Чылтыс называет его идеологом создания Ассоциации шорского народа, которая сегодня возрождает местные традиции.

Таких же взглядов придерживается директор городского благотворительного фонда «Развитие Горной Шории» Юрий Кастараков. Несколько лет назад он открыл в посёлке Чувашка около города Мыски Центр духовной культуры шорского народа «Эне Таг» (Мать Гора). Для шорцев и других народов, исповедующих шаманизм, это как храм. Причём единственный в регионе. Место отправления культа, где духи слышат человека и исполняют его желание.

Многие горные народы и мы в том числе утратили связь с землёй, стали чересчур цивилизованными . Мы же испокон веков поклонялись духам — огня, воды, тайги. С уважением относились к природе. Из-за предания традиций забвению была высокая смертность. Помню, ещё десять лет назад много умирали. После того, как я в 2013 году открыл духовный центр, она начала снижаться. Вот недавно было наводнение, соседние регионы затопило, а Кузбасс не тронуло. Это не может быть случайностью, — рассуждает представитель коренного народа.

Мечта Юрия Кастаракова — сделать «Эне Таг» крупнейшим центром развития этнотуризма в России. Уже сейчас место пользуется популярностью у соседних народов — алтайцев, хакасов. С удовольствием изучают необычную культуру и русские. Главная проблема — жить потенциальным туристам негде. Отсутствуют не только комфортабельные гостиницы, но и базы. У региональных властей на это денег нет, а бизнесмены ориентированы на вложение в угольную промышленность. Из-за особенностей местных почв строительство объектов здесь обойдётся дорого. У Юрия Костаракова остаётся надежда лишь на федеральную помощь. Пока тщетная.

Терапия от шамана

Брат Натальи Чебельковой Дмитрий слабел на глазах. Припадки, сердцебиение, слабость. Врачи провели множество обследований, но ничего не нашли. По всем анализам мальчик был здоров, но силы его покидали. Неожиданное облегчение пришло после ритуала местного шамана, который называется Чимыр. В мальчике якобы сидел злой дух, который был изгнан. Ребёнок проспал сутки и проснулся другим человеком. Сейчас мужчине за 60 и он отличается отменным здоровьем.

Подобные истории есть в копилке у любой семьи телеутов — тюркского коренного малочисленного народа. Большинство из них проживает на территории Кемеровской области. Сегодня представителей этого этноса насчитывается чуть менее 3 тысяч человек. Они общаются с духами, кормят огонь и просят помощи людей со сверхъестественными способностями. Потомки шаманов до сих пор пользуются уважением и почётом. Их знает вся деревня и обращается в случае беды.

Вероника Воронцова/News.ru

Телеуты до сих пор сохраняют бытовые привычки предков. Многие элементы современного быта у них не прижились. Например, когда рождается ребёнок, ему не покупают привычную кроватку, а вешают так называемую зыбку. Это люлька из ткани, которая крепится к потолку. Телеуты считают, что ребёнок в ней растёт и развивается гораздо лучше. А привычная детская кроватка, по мнению представителей народа, — сплошной дискомфорт и неудобство.

Интересно, что все исконные традиции у телеутов сочетаются с незыблемым авторитетом Русской православной церкви. Большинство из них крестятся, венчаются, исповедуются и причащаются. Многие носят нательные кресты и соблюдают посты. Они верят в существование единого Бога, духов гор и лесов.

Вековые традиции сохранились у телеутов не благодаря, а вопреки. Ещё в середине XX века они начали стремительно «русеть». Заключали браки со славянами, уезжали из родных мест, забывали язык и традиционную культуру. Сейчас на родном языке говорит небольшой процент этноса. Даже дочери Натальи понимают родную речь, но общаться предпочитают по-русски.

Вероника Воронцова/News.ru

Возрождение национального самосознания телеутов началось в конце 80-х — начале 90-х годов. Тогда была создана общественная организация телеутского народа. Силами активистов удалось добиться официального признания существования этой национальности. Также в одной из школ области впервые за многие десятилетия начали учить телеутсткому языку, наравне с русским. Для местных детей открыли лингвистический лагерь, где общение между преподавателями и подопечными проходит на телеутском языке. Также в регионе решили возродить танцевальные и песенные коллективы, творчество которых строится на древних традициях телеутов.

Малые, но гордые

Новосибирск — один из крупнейших мегаполисов России. Сегодня его житель — типичный представитель европеоидной расы. На самом деле коренной обитатель этих мест выглядит совсем по-другому. У него раскосые глаза, тёмные волосы, а родной язык — сибирский диалект татарского. Сегодня коренных жителей региона осталось около тысячи человек — это чаты или чатские татары. Они — потомки коренного населения региона — лесных угорских племён, близких к современным хантам. Народность проживает в Томской и Новосибирской областях. Больше всего представителей этноса обитает в деревнях Юрт-Ора и Юрт-Акбалык недалеко от Новосибирска.

Навиль Шагабутдинов не только имам мечети деревни Юрт-Ора.Он, как Чылтыс и Юрий Кастараков, возраждает культуру своего народа. Чаты почти ассимилировались с русскими. Ещё в 1970-е годы их было в два раза больше. Пожив в Москве и на Украине, Шагабутдинов вернулся в родное село. Навиль придумал и рассчитал проект по культурному возрождению. На пожертвования удалось построить мечеть. На деньги спонсоров — музей-усадьбу чатского татарина. Там полностью воссоздан быт этого древнего народа, собрана коллекция национальной одежды и предметов быта, воссоздана традиционная печь, где готовят национальные блюда. Сегодня сюда приезжают экскурсии из Новосибирска и соседних регионов. Люди платят деньги, чтобы изучить традиции коренного народа.

Вероника Воронцова/News.ru

Обычаи чатов и жителей Татарстана похожи между собой. Они придерживаются мусульманской веры: совершают намаз, покрывают голову, не едят свинину и не пьют алкоголь. Правда, язык сибирских жителей немного отличается от казанских. Например, по-разному они называют ложку, хлеб, мясо.

По традиции в четверг перед пятничным намазом татары тщательно моются. Особенность местного быта, которая удивляет жителей соседних деревень, — баня по-чёрному. Дымоход в таком сооружении отсутствует, а дым распределяется по парной, равномерно прогревая стены и потолок. Он дезинфицирует все поверхности, из-за чего комната и воздух в ней становятся практически стерильными. При этом всегда существует риск отравится угарным газом и задохнуться. Но местные жители, особенно представители старшего поколения, соблюдают давние традиции.

Развитие малых городов и исторических поселений во многом определит будущее России, заявила на прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём блоге на официальном сайте верхней палаты парламента. Она отметила, что малым народам уделяется недостаточно внимания. Но они являются носителями национальной самобытности, культуры, традиций, а также «свидетелями и участниками многовековой истории». Поэтому сложившуюся ситуацию необходимо исправить.