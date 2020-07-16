Малоимущим предложат ваучеры на занятие фитнессом

https://static.news.ru/photo/5e4249ee-c7ff-11ea-a4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут ввести ваучеры для малоимущих, которые позволят им заниматься спортом в специальных оздоровительных центрах. Подобную меру предполагается внедрить и для тех, кому необходима реабилитация после болезней и травм.

Эту идею сейчас прорабатывают в комиссии Государственной думы по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Концептуально её уже одобрили в министерстве экономического развития, пишет «Парламентская газета».

Нововведение будет преследовать сразу две цели. Во-первых, обеспечивать выполнение задач по оздоровлению населения. Во-вторых, стимулировать спрос россиян на услуги небольших спортшкол и центров, которым необходима поддержка.

В рамках нацпроекта «Демография» создано два федеральных проекта: «Спорт — норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья». По мнению парламентариев, сейчас без поддержки государства отрасль не готова выполнить целевые показатели этих документов.

В июне члены депутатской рабочей группы, среди которых есть заслуженный мастер спорта России Ирек Зиннуров, направили предложения по поддержке отрасли на рассмотрение правительства. Концепция включает как антикризисные меры, так и поддержку спортивной индустрии на перспективу.

Одно из предложений предусматривает создание целевой программы социальных сертификатов. Благодаря им граждане определённых категорий смогут посещать спортивные мероприятия или занятия в спортклубах, фитнес-центрах и частных физкультурных школах, а расходы возьмёт на себя государство.

Как именно это может быть реализовано, предстоит решить. Это может быть не только прямая выдача ваучеров людям, но и система социального вычета. 15 июля Минэкономразвития в положительном заключении рекомендовало детально проработать меры с министерством спорта. По словам зампредседателя думской комиссии по поддержке МСП Айрата Фаррахова, фактически с Минспорта это уже согласовано, так как его представители входят в состав рабочей группы.

Он уточнил, что на данном этапе законодатели согласовывают саму идею такой программы, а конкретные детали будут проработаны позднее.

Второй важный блок концепции подразумевает разработку отдельной статьи в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». Она будет посвящена государственной поддержке МСП в сфере физкультуры и спорта. По словам Фаррахова, такие меры будут исходить из приоритетов, которые стоят перед спортивной отраслью: оздоровление и максимальное вовлечение в спорт граждан.

По словам депутата, среди мер поддержки могут быть прописаны налоговые меры, стимулирование спроса, снижение административной нагрузки. Предприниматели также заинтересованы расширять свои возможности участия в государственном заказе — например, в организации спортивных мероприятий и работе спортшкол, уточнил парламентарий.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос поддержки покупки компаниями МСП отечественного программного обеспечения.