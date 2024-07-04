Малофеев рассказал, как пришел в бизнес Малофеев: пришлось пойти в бизнес вместо политики и госслужбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Малофеев

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев рассказал в беседе с изданием, как пришел в бизнес. По его словам, он не попал в политику и государственную службу из-за подписи на одной из бумаг.

Предприниматель объяснил, что в студенческие годы он был специалистом по конституционному праву. В 1993 году он решил принять участие в политической борьбе и поставил подпись против ельцинского государственного переворота. Кроме него этот документ подписали другие именитые политики того времени, например Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой.

Малофеев отметил, что когда он хотел устроиться на госслужбу, где ему почти предложили работу, оказалось, что его сочли ненадежным из-за той бумаги. Ему позвонили и сообщили, что не могут взять на работу.

К себе взять не могу, твоя подпись стоит под воззванием к Ельцину, напечатанным в «Правде». Извини, не получится у нас, — поделился учредитель издания.

Однако, по словам самого Малофеева, это было даже к лучшему. Из-за того отказа он решил пойти в бизнес, а не политику.

Ранее Константин Малофеев заявил, что Россия, как и весь остальной мир, американоцентрична, поскольку подвержена двум рычагам давления со стороны США — контролю интернета и финансов. По его словам, избавиться от этой колонизации можно лишь через повышение суверенитета государств.