Малофеев оставил свой пост в ВРНС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Малофеев

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев покинул пост заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). По его словам, которые приводит «Царьград», теперь он сосредоточится на развитии самого канала. Малофеев отметил, что до этого был только акционером и учредителем, но теперь намерен выступить в исполнительной роли.

Я решил, что теперь могу сосредоточиться на работе в «Царьграде». Пришло время возглавить собственный «Царьград». Вы сами знаете, что я никогда его не возглавлял. Я был акционером, учредителем, но никогда не был на исполнительной роли, — пояснил Малофеев.

Он подчеркнул, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлен о его намерении уйти из ВРНС. Как уточнил Малофеев, свою задачу в фонде он выполнил. Теперь приоритетными целями для него становится продвижение законодательных инициатив и «создание образа будущего» России, отметил учредитель канала.

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее заявил, что он покинул свой пост для перехода на новую работу. По его словам, Новосибирск продолжит активно развиваться после его ухода. Решения по формированию городского бюджета и основным задачам администрации на 2024 год были приняты до его отставки.