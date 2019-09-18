https://static.news.ru/photo/1c0fefd0-b569-11e9-909f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев, комментируя прогноз ООН о демографии, согласно которому в России к 2050 году останется 100 млн человек, объяснил, почему это может произойти.

Очень важным является религиозный фактор. Религия — это основа того, чтобы семьи заводили детей. Это гораздо более важно, чем экономика, — приводит слова Малофеева « Царьград ».

По его мнению, государство должно сделать ставку на «народосбережение», чтобы качество жизни россиян улучшилось, что в конечном итоге благоприятно скажется на демографической ситуации. Он также отметил положительный эффект от введения материнского капитала.

Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что разница в продолжительности жизни российских мужчин и женщин, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет почти десять лет. По её словам, в России в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» планируется добиться повышения мотивации людей к здоровому образу жизни.