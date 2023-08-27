Мало секса или денег? Почему женщины в России не хотят рожать

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На этой неделе президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации с рождаемостью. Согласно данным Росстата, число родившихся детей сокращается с 2014 года, хотя до этого тенденция была позитивной. NEWS.ru поговорил с экспертами и узнал, с чем это связано, какие факторы влияют на демографию и как можно добиться беби-бума.

Что сказал о рождаемости Путин

Выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с рождаемостью «продолжает оставаться сложной».

«Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что уже поручил соответствующим ведомствам предложить дополнительные меры поддержки семей и будущих мам.

«Объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации. А она сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», — добавил президент России.

Как сильно упала рождаемость в России

По данным Росстата, пиковым по рождаемости в постсоветской России был 2014 год. Тогда появились на свет 1 млн 942 тысячи 683 ребенка. С того времени этот показатель неуклонно падал.

По итогам 2021 года в стране родилось менее 1,4 млн детей, или на 2,7% меньше показателя 2020 года. По последним данным, за первое полугодие 2022-го количество сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В июне прошлого года спад рождаемости оказался особенно сильным — родилось на 9,6% меньше, чем в июне 2021-го.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что влияет на рождаемость

Как рассказал в беседе с NEWS.ru демограф Алексей Ракша, показатели рождаемости связаны с доходами населения. По его мнению, особенно это заметно, когда у людей появляется второй, третий или четвертый ребенок.

«Для увеличения рождаемости должны расти реальные располагаемые доходы населения. В этом году они якобы выросли на четыре с лишним процента, в прошлом они упали, но фактически так и не вернулись на уровень 2013-го и первой половины 2014-го», — считает Ракша.

Профессор Российской школы экономики, эксперт в области демографии Евгений Яковлев в беседе с NEWS.ru заявил, что главные причины падения рождаемости в РФ связаны с политикой и экономикой.

«Как правило, молодые семьи откладывают деторождение в период неопределенности и каких-то больших потрясений. Хоть материнский капитал и помогает, но экономические и политические факторы перебили все остальные», — полагает Яковлев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие причины снижения рождаемости назвали в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что рождаемость в России падает по нескольким причинам. По ее мнению, меры поддержки семьи, материнства и детства «носят фрагментарный характер и не представляют единой государственной системы».

«Материнский капитал должен быть не мерой поддержки, а мерой, которая стимулирует рождение нового ребенка. Хорошо, что маткапитал направлен на стимулирование рождения первого ребенка, но плохо, что на второго направляется только остаток суммы, если получали маткапитал на первого. Хорошо, что [даются деньги] на третьего [ребенка], но на этом все заканчивается. Нам нужны четвертые и пятые дети», — считает депутат Госдумы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также Останина обратила внимание на необходимость выдавать жилищный сертификат за счет федерального бюджета, если в семье родился пятый ребенок. По ее мнению, Минстрою и госпоркорации ДОМ.РФ стоит в целом озаботиться проблемой обеспечения молодых и многодетных семей.

«У нас предусмотрено жилье для многодетных так, чтобы это были четыре или пять комнат? Ведь сейчас предпочтительнее малогабаритное жилье, потому что дорогое удовольствие – его приобретать в ипотеку. Как правило, молодая семья загоняет себя в эту каморку, не имея возможности рожать двоих-троих детей, потому что малая жилплощадь. Минстрой должен понимать это. Есть госкорпорация ДОМ.РФ, которая тоже должна это понимать», — отметила Нина Останина.

По ее мнению, государство должно поощрять многодетные семьи. Останина позитивно оценила введение единого пособия, которое начисляется с января и помогает людям «не выпасть из категории малоимущих в категорию бедных».

«С моей точки зрения, меры государственной поддержки многодетных семей должны пронизывать все сферы. Речь идет не только о материальных выплатах, но и о других мерах, которые бы показали, что многодетная семья пользуется особым расположением со стороны государства», — подчеркнула Останина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каких странах еще снижается рождаемость

По данным Алексея Ракши, рождаемость постепенно снижается во всем мире, в том числе и в развитых странах c более высокими демографическими показателями, чем в России. Среди них он назвал США, Швецию, Данию, Норвегию, Францию, Великобританию, Чехию, Исландию, где низкий индекс Джинни (показатель степени имущественного расслоения общества) и высокая однородность общества.

«Я связываю это с виртуализацией и смартфонизацией общества. Общение людей становится все более сетевым, становится все меньше секса, и несмотря на достаточно неплохую экономическую ситуацию в этих странах, рождаемость в них в последние годы все равно упала, во многих — до рекордных показателей», — полагает демограф.

По мнению Алексея Ракши, если сравнивать Россию с этими странами, то ситуация у нас средняя. Как заметил демограф, семейная и демографическая политика в таких успешных странах, как Франция или Дания, — это 4–5% ВВП, а в России суммарно со всеми маткапиталами — примерно 1,5%, куда входит даже строительство детских садов.

«Россия — это Европа с точки зрения демографии и рождаемости. Мы достаточно похожи в этом плане на восточноевропейские страны и поэтому не можем идти от них в каком-то огромном отрыве. Речь идет лишь о том, чтобы немного поднять рождаемость, хотя бы на 15%. Это мог бы дать маткапитал в размере 1 млн рублей на второго ребенка и 1,5 млн — на третьего», — полагает Алексей Ракша.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также он подчеркнул, что демографическая и социальная политика — это разные вещи, поэтому нужен не только материнский капитал.

«Помощь/пособия напрямую на рождаемость не влияют, но когда они выплачиваются десятилетиями и когда женщины знают, что им и их детям они тоже будут полагаться, в долгосрочном плане это работает. Но для этого расходы на данную сферу должны утроиться», — отметил Ракша.

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