«Мало не покажется»: Явлинский заявил, что после выборов будут расти цены

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский после выборов призвал россиян готовиться к росту цен и налогов. С таким заявлением он выступил, комментируя итоги голосования в Госдуму, согласно которым лидируют «Единая Россия» (49,83%) и КПРФ (18,94%)

Явлинский считает, что сегодня Государственная Дума – это союз «Единой России» и КПРФ. Этим будет определяться политика и экономика страны. А для России это означает госкапитализм — очень высокий уровень государственной собственности и неэффективность экономики.

А это значит падение доходов. Они уже почти 10 лет падают. С 2013 года. А это значит снижение уровня жизни. А ещё у них есть гигантские проекты на сотни миллиардов рублей. Это означает рост налогов. По крайней мере точно понятно, что им надо добрать 400 млрд. Сейчас будут осенью принимать решение о росте налогов. В общем, знаете, друзья, теперь мало не покажется, — приводятся слова Явлинского на сайте партии.

Он добавил, что смысл внешней политики России последних лет – это изоляция, постоянная эскалация жёстокого столкновения с Украиной и подавление протеста в Беларуси. Явлинский считает, что в Госдуме не будет ни одного человека против войны с Украиной.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российские власти в ближайшие годы признают партию «Яблоко» нежелательной организацией и запретят её деятельность. По его словам, такое решение примут из-за позиции партии по Крыму, Донбассу и пандемии коронавируса. Он уверен, что Явлинский пытается «остаться на поверхности чуть дольше», критикуя оппозиционера Алексея Навального.

«Яблоко» придерживается позиций, что Крым — украинская территория, а войну в Донбассе развязала Россия.

Ранее сообщалось результатам подсчёта 99,7% голосов лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,83% голосов. КПРФ занимает второе место с 18,94%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,51%, за ней идут партии СРЗП (7,44%) и «Новые люди» (5,33%).