«Мало»: Коц остался недоволен приговором Треповой Военкор Коц счел слишком маленьким срок в 27 лет тюрьмы для Треповой

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

Дарье Треповой, приговоренной к 27 годам колонии общего режима за теракт в Санкт-Петербурге, дали маленький срок, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Алекандр Коц. По его словам, девушке стоило назначить 35 лет лишения свободы.

Треповой дали 27 лет. Мало. Пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение. Женщинам его не назначают, максимум — 35 лет, если совершены особые преступления. Является ли это таковым? Безусловно, — высказался Коц.

Военкор объяснил, что Трепова, помимо убийства журналиста Владлена Татароского, покалечила несколько десятков человек. Кроме того, отметил Коц, девушка действовала в интересах противника. Он добавил, что у Треповой и подобным ей не должно быть права на условно-досрочное освобождение.

Сторона обвинения запрашивала для Дарьи Треповой 28 лет лишения свободы, однако суд назначил ей 27 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей. Еще один фигурант дела, Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову в своей квартире, получил год и девять месяцев в колонии общего режима.

Также судья в полной мере удовлетворил гражданские иски пострадавших при теракте к Дарье Треповой. Общая сумма составила 16 495 000 рублей