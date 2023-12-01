Маленькая панда в Московском зоопарке: последние новости, фото, возраст Детеныш панды из Московского зоопарка начал ползать

Фото: vk.com/moscow_zoo

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, научился ползать по вольеру. Какие еще новости известны?

Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что ползание — это важный этап в развитии детеныша, поскольку теперь он сумеет самостоятельно добраться до мамы в случае необходимости.

«Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает. Это важный этап в развитии детеныша: теперь она может доползти до мамы самостоятельно. По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед», — написала Акулова в авторском Telegram-канале.

Сейчас маленькая панда ползает по специально оборудованному вольеру. В нем предусмотрен подогрев полов, а сами полы легко поддаются дезинфекции и санитарной обработке.

По словам директора зоопарка, покрытие в вольере обеспечивает панде наилучшее сцепление, благодаря чему ее шаги становятся увереннее с каждым днем.

Фото: vk.com/moscow_zoo

Что известно о состоянии здоровья маленькой панды

Несколько дней назад появилась информация о том, что специалисты Московского зоопарка обнаружили первые зубы у трехмесячного детеныша панды. У малыша прорезались два нижних клыка.

По информации зоопарка, зубы увидели в ходе регулярного осмотра юной панды, которой 24 ноября исполнилось три месяца. По словам зоологов, детеныш развивается согласно всем нормам для панд.

«Первые зубы — это два нижних клыка. Молочные зубы у больших панд растут с трех месяцев и примерно до полугода. Когда они появятся полностью, детеныш понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки», — пояснили специалисты.

В зоопарке отметили, что молочные зубы у панд полностью сменяются на постоянные примерно к полуторагодовалому возрасту.

Фото: vk.com/moscow_zoo

Когда родилась маленькая панда

Детеныш родился у большой панды из Московского зоопарка 30 августа 2023 года. Подобное произошло в России впервые. Тогда мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что рождение первого детеныша панды — «уникальное и очень редкое событие, результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег».

Согласно традиции, на сотый день после рождения детеныша панды ему дают имя. Эта дата выпадет на 2 декабря.

По словам Собянина, панд — самца Жуи и самку Диндин — Китай передал России в апреле 2019 года в честь 70-летия дипломатических отношений между государствами.

«К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию», — рассказывал он.

Жуи на тот момент было три года, а Диндин — два. Открытие павильона панд в Московском зоопарке в июне того же года посетили российский президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.

Фото: АГН «Москва» Детеныш панды весит уже более 5 кг Фото: АГН «Москва» Детеныш панды весит уже более 5 кг Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка Фото: АГН «Москва» Детеныш панды из Московского зоопарка

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