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Министерство образования Омской области сообщило, что восьмилетнего мальчика, над которым издевались при помощи гречки, будет помещён в интернат для детей-сирот. Согласие на это дала его мать.

Замглавы ведомства Оксана Груздева встретилась с женщиной внештатным психологом Омской области Натальей Ильченко, передаёт ТАСС. С матерью и сыном будут проведены психолого-педагогические экспертизы, по итогам которых будет решено, следует ли родственникам жить вместе. Кроме того, врачи окажут ребёнку необходимую психо-коррекционную помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Омске рассматривает уголовное дело, заведённое на 27-летнюю Алину Юмашеву и её сожителя, 35-летнего Сергея Казакова. По версии следствия, они «воспитывали» восьмилетнего ребёнка, ставя его на гречку, вросшую в итоге в колени мальчика. Мать второклассника признавалась, что якобы сама пробовала вставать на крупу и не испытывала от этого боль. Директор школы, где учится потерпевший, в интервью NEWS.ru заверила, что его родители производили положительное впечатление даже после инцидента.