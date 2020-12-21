Мальчика грозят забрать из семьи после его жалобы Путину

https://static.news.ru/photo/3bffa7d2-4298-11eb-b0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nitzschke/http://imagebroker.com/Global Look Press

После того как 11-летний ростовчанин Дима Антошин пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на тяжёлые условия, в которых живёт его семья, проверяющие из прокуратуры пригрозили, что заберут ребёнка. Об этом рассказала его мать Анна Антошина.

Мальчик рассказал президенту, что дом, в котором жила семья, был уничтожен пожаром. Последние три года он вместе матерью и отцом проживает в холодной комнате в коммунальной квартире, которую пытаются обогревать печкой. По его словам, мама постоянно обращается в разные инстанции, которые отвечают «отписками». Но обращение к Путину возымело действие: накануне большой пресс-конференции в квартиру пришли представители из прокуратуры.

Анна Антошина пояснила, что они проверяли жилищные условия семьи — фотографировали печку, спрашивали, где спит ребёнок и в чём нуждается.

Мужчина из прокуратуры посмотрел на жилищные условия и сказал: «Если вам так тяжело, мы можем забрать ребёнка. На время». Сын это услышал и заплакал. Считаю ли я, что это угроза мне? Конечно, — приводит слова женщины 161.ru.

Она поясняет, что семье не нужно ничего, кроме нормального жилья, так как после пожара им не дали субсидию на квартиру. Антошина уточняет, что для этого должны быть выполнены три условия: необходимо быть собственником, проживать в доме на момент пожара, а ещё не должно быть другой недвижимости.

Анна отметила, что комната, в которой они проживают, была получена ею в наследство после смерти матери. Однако, согласно постановлению правительства РФ № 561, люди, имеющие помещения в собственности, не могут претендовать на новое жильё взамен сгоревшего. Тем не менее есть надежда на то, что семья получит хоть какую-то компенсацию.

В ноябре Кировский районный суд признал за погорельцами право собственности на сгоревшее жилье. Власти сообщили, что больше не станут пытаться отсудить участки, а решение суда «даёт законные основания», — пишет издание.

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