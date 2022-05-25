Ребёнок попал в реанимацию после катания в парке аттракционов в Петербурге

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Семилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию с множественными травмами после падения с горки высотой 2,5 метра в петербургском парке аттракционов «Диво Остров». Инцидент произошел 24 мая, рассказал «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах.

Семилетнего ребенка госпитализировали с множественными травмами. Происшествие произошло вечером 24 мая в парке аттракционов «Диво Остров» на Крестовском, мальчик упал с горки высотой около 2,5 метра, — рассказал инсайдер.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу, ему диагностировали сочетанную кататравму, ушиб головного мозга легкой степени, закрытый перелом лобной кости с переходом на переднюю черепную ямку, а также ушиб легких. В данный момент мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в одном из фитнес-клубов Королева утонул четырёхлетний ребёнок. Оставшись без присмотра, мальчик спрыгнул с бортика в бассейн и захлебнулся. Следователи изъяли видео с камер наблюдения, расположенных в бассейне, чтобы установить виновных в инциденте. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшим смерть ребенка.