Пьяная сибирячка избила 12-летнего сына за плохое поведение

https://static.news.ru/photo/0f7e6508-4465-11eb-b947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Томской области местная жительница набросилась на сына с кулаками, а потом попыталась придушить его палкой. Всё происходящее сняла на видео гостья, которая выпивала в этот момент с матерью школьника. Причиной такой агрессии стала просьба ребёнка не пить алкоголь.

Во время застолья школьник попросил собутыльницу прекратить записывать видео и не спаивать его маму. Услышав это, как утверждает инсайдер, родительница вдруг вспомнила, что её три дня подряд вызывали в школу из-за плохого поведения сына.

Схватив палку, мать попыталась «вдолбить» отпрыску хорошие манеры, а потом и вовсе решила придушить его этим орудием. Гостья в этот момент камеру на смартфоне так и не выключила и запечатлела семейную ссору. Подруга при этом просила хозяйку остановиться и не избивать мальчика.

Теперь, сообщает Life, в отношении матери возбуждено дело по статье «Угроза убийством» и ей грозит до двух лет тюрьмы. Сына скорее всего отдадут во временную семью или детский дом. Сейчас этот вопрос решается.

Как утверждает собеседник портала, семья на учёте никогда не состояла, мать до этого никогда не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности. Женщина является вдовой и безработной. Жили они с сыном на пособие по потере кормильца.

Похожий случай произошёл в середине декабря в Москве. Но в тот раз героями видео с избиением, и уже не палкой, а металлической трубой, стали отец и сын. В социальных сетях распространилось видео, где мужчина приказывает ребёнку лет семи-восьми отжиматься, а за отказ избивает его руками и трубой. За кадром плачет женщина. Вскоре правоохранительные органы установили личность героя ролика, его арестовали.

Теперь отец отправится за решётку на 3,5 года, которые проведёт в колонии общего режима, сообщал NEWS.ru.