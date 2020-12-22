Пьяная сибирячка избила 12-летнего сына за плохое поведение

В Томской области местная жительница набросилась на сына с кулаками, а потом попыталась придушить его палкой. Всё происходящее сняла на видео гостья, которая выпивала в этот момент с матерью школьника. Причиной такой агрессии стала просьба ребёнка не пить алкоголь.
Во время застолья школьник попросил собутыльницу прекратить записывать видео и не спаивать его маму. Услышав это, как утверждает инсайдер, родительница вдруг вспомнила, что её три дня подряд вызывали в школу из-за плохого поведения сына.
Схватив палку, мать попыталась «вдолбить» отпрыску хорошие манеры, а потом и вовсе решила придушить его этим орудием. Гостья в этот момент камеру на смартфоне так и не выключила и запечатлела семейную ссору. Подруга при этом просила хозяйку остановиться и не избивать мальчика.
Теперь, сообщает Life, в отношении матери
Как утверждает собеседник портала, семья на учёте никогда не состояла, мать до этого никогда не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности. Женщина является вдовой и безработной. Жили они с сыном на пособие по потере кормильца.
Похожий случай произошёл в середине декабря в Москве. Но в тот раз героями видео с избиением, и уже не палкой, а металлической трубой, стали отец и сын. В социальных сетях распространилось видео, где мужчина приказывает ребёнку лет семи-восьми отжиматься, а за отказ избивает его руками и трубой. За кадром плачет женщина. Вскоре правоохранительные органы установили личность героя ролика, его арестовали.
Теперь отец отправится за решётку на 3,5 года, которые проведёт в колонии общего режима, сообщал NEWS.ru.