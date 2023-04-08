«Мальчик мой»: мать Татарского расплакалась у гроба сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать погибшего военкора Владлена Татарского Равиля Ибрагимова приехала из Макеевки на Троекуровское кладбище в Москву на похороны сына. На церемонии отпевания она склонилась над его гробом и расплакалась, передает корреспондент NEWS.ru.

Мальчик мой, — воскликнула Ибрагимова.

Впоследствии гроб вынесли из траурного зала. На улице его встретили аплодисментами.

Прощание с военкором проходит с 12 часов. В частности, на церемонию прибыли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, музыкант Аким Апачев, а также экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов. От «вагнеровцев» к гробу была возложена именная кувалда.

Татарский был убит в результате взрыва бомбы во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Подозреваемая в убийстве Дарья Трепова под видом поклонницы военкора с его разрешения внесла в помещение статуэтку. После того как Татарский принял подарок и продолжил отвечать на вопросы зрителей, начиненная тротилом статуэтка сдетонировала. Татарский погиб, еще более 40 человек были ранены.

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт. Девушке грозит до 25 лет лишения свободы.