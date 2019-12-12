https://static.news.ru/photo/dfda633a-1cfe-11ea-9a3e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Денис Романов из Самарской области написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не возвращать его биологической матери. Ранее мальчика усыновила другая семья, а его мать отправили в тюрьму за торговлю наркотиками.

Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Денисов Роман, мне 14 лет. Я хочу вас попросить о помощи, я хочу дальше продолжать жить в приемной семье, но мою маму не лишили родительских прав за статью по наркотикам, я ее уговаривал, но она каждый раз звонит и напоминает мне. Она присылала своих гонцов, — цитирует текст письма «КП-Самара».

Также мальчик сообщил президенту, что каждый день после выхода матери из тюрьмы он живёт в стрессе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве в семь раз выросло число приёмных семей. На сегодняшний день в них проживает 19 тысяч несовершеннолетних, которые осиротели.