Денис Романов из Самарской области написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не возвращать его биологической матери. Ранее мальчика усыновила другая семья, а его мать отправили в тюрьму за торговлю наркотиками.
Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Денисов Роман, мне 14 лет. Я хочу вас попросить о помощи, я хочу дальше продолжать жить в приемной семье, но мою маму не лишили родительских прав за статью по наркотикам, я ее уговаривал, но она каждый раз звонит и напоминает мне. Она присылала своих гонцов, — цитирует текст письма «КП-Самара».
Также мальчик сообщил президенту, что каждый день после выхода матери из тюрьмы он живёт в стрессе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве в семь раз выросло число приёмных семей. На сегодняшний день в них проживает 19 тысяч несовершеннолетних, которые осиротели.