Мальчик из Кузбасса выиграл в лотерею дорогостоящий укол для лечения СМА

Лотерею проводила компания-производитель лекарства. Стоимость одного укола, после которого болезнь должна отступить, составляет 165 млн рублей.

Компания-производитель проводит лотерею на эти уколы, один раз в две недели одному ребёнку в мире везёт. И в этот раз повезло нам, — рассказала РИА Новости мама мальчика Людмила Белькова.

Её сын родился 18 января 2020 года, диагноз спинальной мышечной атрофии ему поставили в шесть месяцев. По словам Бельковой, процедура закупки и ввоза в Россию незарегистрированного препарата может занять от одного до четырёх месяцев. Ждать лекарство семья решила в Москве, поскольку Стёпа сейчас находится на лечении в столичной клинике «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого».

27 декабря мальчика с коронавирусом доставили в клинику на самолёте из Кемеровской области под аппаратом ИВЛ и с реанимационной бригадой. В настоящее время ребёнок может дышать сам.

Ранее ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев отказал в помощи девочке из Нефтеюганска, которая страдает от спинальной мышечной атрофии. Мама девочки Лейсан Александрова рассказала, что волонтёры обратились к звезде за помощью. Однако историк моды заявил, что не хочет помогать ребёнку, который из себя ещё ничего не представляет. Он готов помочь только своему коллеге Вячеславу Зайцеву, который находится в тяжёлом финансовом положении, писал NEWS.ru.