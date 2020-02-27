https://static.news.ru/photo/24047dd6-5975-11ea-894d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на открытии парка «Остров мечты» Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, ставшими первыми посетителями тематического парка развлечений «Остров мечты». Один из маленьких гостей парка — воспитанник московского детского дома — обратился к главе государства с личной просьбой.

Как пишет ТАСС, среди окруживших Путина детей оказался мальчик со сломанной рукой. Один из охранников помог ему сделать фото с президентом. Путин спросил, как мальчик травмировался, и получил лаконичный ответ, что это «случайно произошло».

Ребёнок затем рассказал главе государства о своей бабушке, которая живёт в Москве, и спросил, что ему нужно сделать, чтобы попасть к ней. Один из помощников президента затем записал данные мальчика.

Владимир Путин стал гостем «Острова мечты» за два дня до официального открытия парка, передавал NEWS.ru. Вместе с ним комплекс посетили воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных семей и подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Официальное открытие самого большого крытого парка развлечений в Европе состоится 29 февраля.