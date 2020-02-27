Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, ставшими первыми посетителями тематического парка развлечений «Остров мечты». Один из маленьких гостей парка — воспитанник московского детского дома — обратился к главе государства с личной просьбой.
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Ребёнок затем рассказал главе государства о своей бабушке, которая живёт в Москве, и спросил, что ему нужно сделать, чтобы попасть к ней. Один из помощников президента затем записал данные мальчика.
Владимир Путин стал гостем «Острова мечты» за два дня до официального открытия парка, передавал NEWS.ru. Вместе с ним комплекс посетили воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных семей и подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Официальное открытие самого большого крытого парка развлечений в Европе состоится 29 февраля.
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