Малахов объявил о сборе средств на ремонт сгоревшей квартиры Хлебниковой

Сбор денег на ремонт квартиры, пострадавшей в результате пожара, певицы Марины Хлебниковой объявил телеведущий Андрей Малахов. Видеосообщение об этом он разместил в Instagram артистки. Пожар в её апартаментах произошёл в Москве в ноябре прошлого года.

Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать её в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в её квартире, которая сгорела 18 ноября. Давайте творить добро вместе! — обратился к поклонникам Хлебниковой Андрей Малахов.

Расчётный счёт для пожертвований размещён в шапке профиля артистки.

Ранее директор певицы Данила Прайс опроверг сообщения, что Хлебникову уже выписали из больницы. По его словам, артистка провела там новогодние праздники.

В больницу артистка попала после пожара в своей квартире, её госпитализировали с 20% ожогов тела. В последнее время состояние звезды оценивалось как удовлетворительное, Хлебникова практически восстановилась. По данным издания, на теле артистки остаются небольшие раны на тех участках, где была пересажена кожа. Хлебникова перенесла две операции, в больнице она пробыла практически два месяца.

Пожар в квартире Хлебниковой произошёл 18 ноября. По предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета.