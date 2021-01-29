Малафеев отправил дочь в реабилитационный центр для наркозависимых

https://static.news.ru/photo/b9eedbe2-62da-11eb-8d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: malafeev16ru/instagram.com

Дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения вновь оказалась под наблюдением медиков. На этот раз родители отправили её в реабилитационный центр, чтобы там девушке помогли избавиться от наркотической зависимости.

О сложном периоде футболист откровенно рассказал в Instagram.

При этом сам он только-только вернулся из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. <...> К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты, — поделился семейной проблемой Малафеев.

Он выразил надежду на то, что семья сможет преодолеть этот кризисный период. Вместе с тем он отметил, что многое зависит от самой 17-летней девушки. Важно, чтобы она «собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», написал спортсмен.

В марте 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали Ксению во время продажи нескольких таблеток экстази. На девушку завели уголовное дело, ей грозило до 15 лет лишения свободы. Однако предварительно суд постановил проверить Малафееву на вменяемость. В психиатрической клинике дочь футболиста провела три недели.

При этом сама девушка признавалась, что мечтает поскорее стать самостоятельной и не зависеть от родителей, которые часто её не понимают: «Пытаются учить чему-то, рассказывать о том, как правильно жить, как неправильно, какие песни писать, что выкладывать в Instagram».

В этом плане, признавалась Ксения, её идеалом является отец, который достиг всего самостоятельно. Дочь Малафеева говорила, что намерена быть такой же целеустремлённой и независимой. В какой-то момент она даже съехала от родителей.

По словам самого футболиста, судебный процесс по делу его несовершеннолетней дочери ещё не завершён. Однако он не смог не принять серьёзные меры, чтобы помочь девушке. Впрочем, как это отразится на их взаимоотношениях, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, 19 января Малафеев был госпитализирован с коронавирусом из-за поражений лёгких на 40% и на 70%. При этом явных проявлений заболевания — в том числе кашля — у него не было. Тем не менее, по словам его супруги Екатерины, медики настояли на том, чтобы спортсмен отправился в больницу. 27 января футболист сообщил, что выписан из клиники.