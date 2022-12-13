«Максимум на троечку»: критик не впечатлился исполнением гимна от Шамана Критик Рудченко заявил, что Шаман переигрывал при исполнении государственного гимна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронин)

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что рэпер SHAMAN манерничал при исполнении государственного гимна. По словам критика, эта интерпретация не подходит для презентации страны на международной арене.

Хотелось бы кончено услышать более стабильное и насыщенное исполнение гимна России. Не скажу, что он исполнил прям из рук вон плохо, но и спел максимум на троечку. Потому что, у Шамана неплохое исполнение в вокальном плане, но он очень сильно переигрывает, манерничает. Что совершенно лишнее при исполнении государственного гимна. То есть, для него, это просто игра, игра с гимном. Вот он и выдал свою интерпретацию. И эта интерпретация, совершенно не подходит для презентации страны на международной арене, — заявил Рудченко.

Ранее педагог по вокалу Юлия Таравкова заявила, что Шаман — это новый Олег Газманов. По ее мнению, он претендует на роль исполнителя патриотических песен, так как эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Cам SHAMAN призвал не вешать ярлыки и не давать определения музыке.

В октябре народный артист России Илья Резник назвал причины популярности SHAMAN: по его мнению, Дронов является чисто коммерческим проектом. Кроме того, поэт-песенник отметил возросшие гонорары Дронова: так, по его словам, ранее выступление SHAMAN стоило 600 тысяч рублей, однако вскоре он уже просил 3,3 млн рублей.