Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое

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В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан.

Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Согласно ему, максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление, «содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях» вырастет с 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Для юридических лиц максимальный размер штрафа также увеличится — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мировой судья в Туле оштрафовал местного жителя на 500 рублей за нарушение режима самоизоляции. Тульские СМИ сообщают, что штраф получил директор Росгосцирка Владимир Шемякин.