Максима Каца проверят на клевету и хулиганство Mash: блогера Максима Каца проверят на клевету и хулиганство из-за роликов на YouTube

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Кац

Генеральную прокуратуру РФ попросили проверить блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на клевету и мелкое хулиганство, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, причиной стали высказывания в роликах на YouTube-канале активиста.

По данным Mash, Генпрокуратура может начать проверку уже скоро. Предположительно, в очередной жалобе на Каца указали, что он фальсифицировал информацию и искажал факты.

Обращение направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник попросил приобщить к уголовному делу Каца про фейки об армии еще две статьи и наказать блогера по всей строгости закона.

Уголовное дело в отношении Каца, обвиняемого по статье о распространении заведомо ложной информации об армии, направили в суд в апреле 2023 года. Причиной стали опубликованные блогером кадры с уничтоженными объектами, что сочли провокацией.

В июне Каца оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в Telegram-канале. Размер штрафа в постановлении суда не уточнили, Кац сообщал, что тоже не знает сумму. Минюст РФ включил Каца в список иноагентов в июле 2022 года, в декабре того же года он стал первым физлицом, оштрафованным за отсутствие маркировки на 15 тысяч рублей.