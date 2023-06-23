Максима Каца оштрафовали за посты в Telegram без маркировки иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Кац

Блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в его Telegram-канале. Административное наказание активисту вынес Хорошевский районный суд Москвы, согласно данным базы столичных судов.

Как установлено в судебном заседании, [Кац М.Е.] допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента, совершил нарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, — говорится в постановлении.

Размер штрафа в документе не уточняется. Сам Кац заявил изданию «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), что ему пока тоже неизвестно, на какую сумму ему назначили штраф в этот раз.

Минюст РФ включил Каца в перечень иноагентов в июле 2022 года, ведомство обосновало решение украинскими источниками финансирования блогера. В декабре того же года Кац стал первым физлицом-иноагентом, оштрафованным за отсутствие маркировки, на 15 тысяч рублей.

Ранее, в апреле 2023 года, Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении Каца по обвинению в распространении фейков об армии. Причиной стали фото и видео с уничтоженными объектами, которые публиковал блогер, что расценили как провокацию.