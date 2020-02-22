Максима Каца обвинили в попытке организовать внутри «Яблока» секту и исключили из партии. Об этом сообщается на
Отмечается, что вместе с Кацем федеральное бюро «Яблока» исключило из партии 15 человек его сторонников. Они составляли большинство в московском отделении партии.
По существу, Кац пытается организовать внутри партии секту с собой во главе, — говорится в сообщении федерального бюро партии.
В бюро добавили, что борьба Каца и его единомышленников за контроль над московским отделением в течение более трёх лет сопровождалась непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениям.
Ранее NEWS.ru писал, что «Яблоко» создало партийную комиссию для подготовки поправок в Конституцию России. Демократическая партия разработает альтернативу изменениям, которые предложил президент Владимир Путин и прорабатывает созванная им «конституционная комиссия».
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