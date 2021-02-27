Максим Виторган предложил запретить сказку о Чипполино

https://static.news.ru/photo/41c03704-7916-11eb-be5f-96000091f725_660.jpg Кадр из мультфильма «Чиполлино» Фото: kinopoisk.ru

Актёр Максим Виторган высказался за запрет сказки Джанни Родари «Приключения Чипполино». Он иронично заметил, что это литературное произведение может смутить школьников «ненужными намёками».

В качестве примера он привёл строки, где говорится, что в тюрьме сидят честные люди, а воры и убийцы — во дворце. По мнению Виторгана, дети после их прочтения могут подумать, что попасть в тюрьму — это честь. Он также предположил, что имя главного персонажа сказки — Чипполино — можно интерпретировать как «чипированный иностранцем».

Надо запрещать, пока Россию не развалили все эти Родари. Это хорошо ещё, что мне в руки попало, а если бы школьнику какому?! — написал актёр в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Петербурге постановил запретить на территории России ряд интернет-ресурсов, распространяющих аниме «Князь Тьмы и Герой», «Князь Тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах». Кроме того, судья удовлетворил иск прокурора о запрете таких анимационных фильмов, как «Тетрадь смерти», «Наруто», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь». По мнению обвинителя, названия указывают на деструктивный характер этих мультфильмов, они отрицательно влияют на неокрепшую психику подростков, способствуют развитию агрессии и суицидальных мыслей.