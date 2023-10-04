Максим Никулин ответил на слухи о наличии второго гражданства Максим Никулин: у меня нет второго гражданства, есть только ВНЖ в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Никулин

Гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи о наличии у него второго гражданства — французского. Таким образом он ответил на соответствующую публикацию Telegram-канала «Артисты цирка», текст которой приводит также издание «Царьград».

Нет, я не имею двойного гражданства. Я — гражданин России. У меня российский паспорт. Да, я имею вид на жительство в Европе. Просто люди путают. Вид на жительства, по существу, это виза, только долгосрочная. Вот и все. Никакого криминала, — отметил Никулин.

Собеседник добавил, что поздравленный от имени Цирка с днем рождения президент Всемирной организации цирков Урс Пилс нигде не заявлял, что поддерживает Украину. Таким образом он прокомментировал публикацию «Царьграда» с соответствующим заявлением Эдгарда Запашного — директора Большого Московского государственного цирка. По словам Никулина, подобные публикации являются «ложью, клеветой и грязью».

Никулин подчеркнул, что «нет ни одной публикации, ни одного его (Пилса. — NEWS.ru) высказывания, где он поддерживает каким-то образом не то что военные действия на территории Украины, а в принципе Украину. Он, как человек цирка, поддерживает артистов цирка, в том числе украинских».

Ранее Эдгард Запашный рассказал, что во время обучения в школе в Украинской ССР сталкивался с местными националистами. В беседе с «Народными Новостями» он отметил, что в детстве побывал во многих центральных городах Украины, а также в Риге. Уже тогда, по словам артиста, он почувствовал на себе, что такое национальная неприязнь.